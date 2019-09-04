Андрей Кириленко: Аргентина выиграла по делу, но есть претензии к судейству, и очень большие Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подверг критике работу арбитров в игре Кубка мира между сборными России и Аргентины.

- Аргентина выиграла по делу, но есть претензии к судейству, и очень большие. На Кубке мира не может быть судейства такого уровня в определенных моментах. Мы проиграли не из-за судейства, все по делу, но не может один судья становиться героем игры и участвовать во всех эпизодах, - цитирует Кириленко «РИА Новости».

Напомним, что российские баскетболисты с пятью очками заняли второе место в группе и вышли во второй раунд Кубка мира, где соперниками сборных России и Аргентины станут команды Польши и Венесуэлы.