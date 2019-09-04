Гомельский: Карасев ни чем не помог сборной России, в защите он сыграл хуже всех Турнир завершится 31 сентября.

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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался после поражения сборной России от команды Аргентины (61:69) в матче чемпионата мира, который проходит в Китае.

«В начале второй четверти Мотовилов забил в свое кольцо, считайте, шесть очков. Он не справился ни с ролью разыгрывающего, ни с защитой. Потерялся, распсиховался, в общем, поэтому больше на площадке не появлялся. В эти же минуты совершил свои потери и Сергей Карасев. Вот его за это, конечно, надо пожурить. Не можешь забить, помоги команде чем-нибудь другим. А он ничем не помог и в защите хуже всех сыграл. Вот, собственно, и эти минус 15.

По-моему, лидерами команды в нынешнем матче были Зубков и Курбанов, хорошо сыграли Воронцевич и Сопин, ну и нормально себя проявили Антонов с Ивлевым. Но этого мало. Причем Аргентина отнюдь не та команда, которая на голову превосходит нас в классе. У них одна звезда – Кампаццо, и один опытнейший Скола, который уже еле передвигается на ногах. На самом деле, мне очень жалко Базаревича. Очень жалко», – цитирует Гомельского Sport24.ru.

Напомним, сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.

Обе сборные вышли во второй групповой раунд, где их соперниками будут соответственно команды из Венесуэлы и Польши.