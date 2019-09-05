Андрей Кириленко: Сборная России может играть, как детская команда Россия проиграла Аргентине и со второго места вышла во второй раунд чемпионата мира.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко после матча предварительного раунда чемпионата мира в Китае с Аргентиной (61:69) высказался об игре российской команды на турнире.

«Мне кажется порой, что мы 34 минуты играем, как команда высокого уровня, а шесть минут можем играть, как будто мы детская команда, – приводит «Р-Спорт» слова Кириленко. – Такие моменты расстраивают».

Напомним, сборная России заняла второе место в группе B и теперь сыграет в группе I второго раунда с Польшей (6 сентября) и Венесуэлой (8 сентября). Команды, занявшие первые два места, выйдут в ¼ финала.