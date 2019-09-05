Сергей Базаревич: Сборная показала бойцовский дух и была в одном броске от ничьей Россия проиграла Аргентине на чемпионате мира.

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич оценил игру команды в матче предварительного раунда чемпионата мира с Аргентиной (61:69) в Ухане.

«Мы неудачно провели вторую четверть, но несмотря на это показали хороший бойцовский дух и находились в одном броске от ничьей, – приводит слова Базаревича официальны сайт РФБ. – Предполагалось, что мы ограничим свои потери, но не смогли этого сделать – и в итоге аргентинцы в первой половине набрали 16 очков после наших ошибок. Некоторые наши игроки не попали в игру, но мы все равно боролись – и это хороший знак».

Напомним, сборная России заняла второе место в группе B и с пятью очками вышла во второй раунд, где сыграет в группе I с Польшей (6 сентября) и Венесуэлой (8 сентября).