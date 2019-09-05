Сергей Базаревич: Нам пришлось играть так, чтобы что-то сотворить

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич после матча с Аргентиной (61:69) на чемпионате мира в Китае высказался о прогрессе в игре команды по ходу турнира.
«Мне трудно сказать после такой игры прибавляли мы или нет, – приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ. – Это не выглядело красиво. Нам пришлось играть так, чтобы что-то сотворить. Найти какие-то слабости у соперника, какие-то преимущества у себя. Нам надо было что-то придумывать по ходу игры, поэтому мне трудно сказать, выросли мы или нет».
Напомним, в первых двух матчах на чемпионате мира Россия победила Нигерию (82:77) и Южную Корею (87:73). Таким образом, российская команда заняла второе место в группе B и с пятью очками вышла во второй раунд, где теперь сыграет с Польшей (6 сентября) и Венесуэлой (8 сентября). Две лучшие команды из четырех выйдут в четвертьфинал.
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