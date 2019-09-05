Сергей Базаревич: Нам пришлось играть так, чтобы что-то сотворить - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 сентября 2019 11:41БаскетболЛипкин Антон

Сергей Базаревич: Нам пришлось играть так, чтобы что-то сотворить

Россия проиграла Аргентине на чемпионате мира в Китае.

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич после матча с Аргентиной (61:69) на чемпионате мира в Китае высказался о прогрессе в игре команды по ходу турнира.

«Мне трудно сказать после такой игры прибавляли мы или нет, – приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ. – Это не выглядело красиво. Нам пришлось играть так, чтобы что-то сотворить. Найти какие-то слабости у соперника, какие-то преимущества у себя. Нам надо было что-то придумывать по ходу игры, поэтому мне трудно сказать, выросли мы или нет».

Напомним, в первых двух матчах на чемпионате мира Россия победила Нигерию (82:77) и Южную Корею (87:73). Таким образом, российская команда заняла второе место в группе B и с пятью очками вышла во второй раунд, где теперь сыграет с Польшей (6 сентября) и Венесуэлой (8 сентября). Две лучшие команды из четырех выйдут в четвертьфинал.

Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Дмитрий Губерниев – о смерти Ханеволда: Как же так? Не могу в это поверить. Просто шок Сергей Чепиков: Тяжело слышать, что Ханеволда больше нет Трехкратный олимпийский чемпион Ханеволд умер в 49 лет
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Россияне выступили на турнире UFC в Китае. Один из них неожиданно проиграл (видео) На турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 157 в Китае выступили бывших чемпиона организации М-1. Дамир Исмагулов одержал победу, а Хадис Ибрагимов потерпел неожиданное поражение. 31.08.2019 13:23 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Порье – перед боем с Хабибом: Да, я нервничаю. Не могу дождаться субботы Хабиб Нурмагомедов: Макгрегор должен заслужить реванш Отец Нурмагомедова: Порье не должен дожить до четвертого раунда
Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Без огонька. Ломаченко и Поветкин легко расправились с британцами Украинец Василий Ломаченко и россиянин Александр Поветкин одержали победы в Великобритании над местными боксерами. 01.09.2019 02:03 Бокс Усачев Владислав
Рейтинг летних трансферных кампаний клубов РПЛ. Взгляд Алексея Андронова Обозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов оценивает работу всех клубов РПЛ на трансферном рынке. 03.09.2019 11:00 Футбол Андронов Алексей
Боли вопреки. Медведев вышел в третий круг, несмотря на серьезные проблемы с ногой Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг US Open, победив боливийца Хьюго Дельена. При этом пятая ракетка мира последние полтора сета боролся не столько с соперником, сколько с сильными судорогами. 30.08.2019 00:12 Теннис Мысин Николай
Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
12:06 ММА Порье – перед боем с Хабибом: Да, я нервничаю. Не могу дождаться субботы
11:47 Баскетбол Янис Стрелниекс: Каждый уважающий себя баскетболист должен поиграть в клубе уровня ЦСКА
11:41 Баскетбол Сергей Базаревич: Нам пришлось играть так, чтобы что-то сотворить
11:34 Фигурное катание Алина Загитова: Я поняла, что не надо стремиться занять какое-то место
11:18 Футбол Александр Дюков: Футбольная школа во Владивостоке – совместный проект РФС и ФИФА
11:11 Теннис Даниил Медведев: Смотреть хоккей по телевизору не могу, а в жизни очень понравилось
10:57 Баскетбол Сергей Базаревич: Сборная показала бойцовский дух и была в одном броске от ничьей
10:50 Футбол Дюпин во втором месяце подряд признан лучшим игроком «Рубина»
10:39 Баскетбол Андрей Кириленко: Сборная России может играть, как детская команда
10:27 Футбол Понсе сделал хет-трик за олимпийскую сборную Аргентины
10:11 Футбол Агент: Кварацхелия не перешел в «Лестер», чтобы не подвести Семина
09:58 Футбол Агент: По мнению «Локомотива», Хвича не доказал, что нужен клубу
09:43 Футбол «Ювентус» может вернуться к трансферу Ракитича в январе
09:05 Теннис Надаль стал последним полуфиналистом US Open
07:31 Теннис Андрееску победила Мертенс и вышла в полуфинал US Open
01:55 Хоккей Сергей Зубов: Игроки «Сочи» очухались на 15-й минуте первого периода
01:34 ММА Хабиб Нурмагомедов: Макгрегор должен заслужить реванш
01:20 Горнолыжный спорт Семикратный чемпион мира Хиршер завершил карьеру в 30 лет
01:02 Футбол Глушаков сообщил, что Карпин обсуждал с ним трансфер в «Ростов»
00:50 Футбол Дзагоев рассчитывает вернуться в строй до матча с «Аланией»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика