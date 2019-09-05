Янис Стрелниекс: Каждый уважающий себя баскетболист должен поиграть в клубе уровня ЦСКА

Новичок ЦСКА Янис Стрелниекс рассказал о том, почему решил продолжить карьеру в составе чемпионов Евролиги.
«Для меня это большая ответственность, но в то же время и необходимый вызов, – приводит News.ru слова 30-летнего латвийца. – Я считаю, что каждый уважающий себя баскетболист когда-нибудь должен поиграть в клубе такого уровня, как ЦСКА».
Предыдущие два сезона разыгрывающий провел в «Олимпиакосе». В завершившемся розыгрыше Евролиги он провел 20 матчей, в пяти из которых выходил в стартовой пятерке. Его средние показатели составили: 20:46 минут игрового времени, 8,8 очка, 1,9 подбора и 2,0 передачи.
У Стрелниекса уже есть опыт выступления в России: в 2011-2013 годах он играл за «Спартак» из Санкт-Петербурга. Также в его карьере были «Вентспилс» (2007-2011), «Будивельник» (2013-2014) и «Бамберг» (2014-2017).
Контракт игрока с ЦСКА рассчитан на два года.
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