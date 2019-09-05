Алексей Саврасенко: Сборная России прогрессирует от матча к матчу Россия вышла во второй раунд чемпионата мира в Китае.

Бывший центровой сборной России Алексей Саврасенко высказался об игре команды на чемпионате мира в Китае.

«Сборная России показывает командную игру и прогрессирует от матча к матчу, – приводят «Известия» слова Саврасенко. – Ребята уже хорошо чувствуют друг друга, здорово играют в защите, подстраховывают, быстро двигают мяч в нападении.

Да, в матче с Аргентиной было много потерь, но в целом все бьются и не опускают руки до самого конца».

Напомним, на предварительном раунде сборная России победила Нигерию (82:77) и Южную Корею (87:73), после чего проиграла Аргентине (61:69) и заняла второе место.

Теперь во втором раунде команда сыграет с Польшей (6 сентября) и Венесуэлой (8 сентября). Две лучшие команды из четырех выйдут в четвертьфинал.