Сергей Панов: У Польши и Венесуэлы нет больших уровня Сколы Во втором раунде чемпионата мира Россия сыграет с Польшей и Венесуэлой.

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Двукратный вице-чемпион мира по баскетболу Сергей Панов высказался о соперниках сборной России во втором раунде чемпионата мира в Китае.

«Ключевые игры впереди, – приводят «Известия» слова Панова. – В матче с Аргентиной нам не хватило физики, агрессии и мощи под кольцом.

Надеюсь, что в двух играх второго группового этапа мы избежим таких проблем. В составе Польши и Венесуэлы нет больших уровня (Луиса) Сколы».

Напомним, на предварительном этапе сборная России заняла второе место в группе B и вместе с Аргентиной вышла во второй раунд, где сыграет с Польшей (6 сентября) и Венесуэлой (8 сентября). Две лучшие команды из четырех выйдут в четвертьфинал.