США разгромила сборную Японии на чемпионате мира Турнир проходит в Китае и завершится 15 сентября.

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Баскетболисты сборной США нанесли поражение команде Японии в матче 3-го тура предварительного этапа чемпионата мира. Встреча группы Е завершилась со счетом 98:45 (23:9, 33:14, 28:8, 14:14).

Лучшим в составе американцев стали защитники Джейлен Браун, у которого 20 очков и Кемба Уокер, набравший 15 баллов.

Таким образом, американцы одержали третью победу в трех матчах и вышла в следующую стадию турнира с первого места.

Чемпионат мира

Группа E

США – Япония 98:45 (23:9, 33:14, 28:8, 14:14)