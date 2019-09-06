Россия сыграет с Польшей на чемпионате мира Россия проведет первый матч второго раунда.

Сборная России по баскетболу сыграет в пятницу в своем первом матче второго раунда чемпионата мира с Польшей.

На предварительном этапе сборная России выступала в группе B в Ухане и вместе с Аргентиной вышла во второй раунд. Команда Сергей Базаревича победила Нигерию (82:77) и Южную Корею (87:73), после чего проиграла Аргентине (61:69) и заняла второе место.

Теперь соперниками команды станут Польша (6 сентября) и Венесуэла (8 сентября). Две лучшие команды из четырех выйдут в четвертьфинал.

Матч Польша – Россия пройдет 6 сентября в Foshan International Sports and Cultural Center в Фошане. Начало – 11:00 (мск).