Виталий Фридзон: Могли победить Польшу, но не хватило везения У России остались лишь теоретические шансы на выход в ¼ финала.

Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон высказался о поражении от Польши (74:79) в матче второго раунда чемпионата мира в Фошане.

«Мы ушли в концовку, где нам не хватило везения – не попали открытые броски, – приводит «Р-Спорт» слова 33-летнего игрока. – Бились, как могли, отдавались игре. Обидно, потому что могли победить, но не хватило везения, реализации, не хватило чуть-чуть».

Самым результативным в составе российской команды стал защитник Михаил Кулагин, набравший 21 очко.

Отметим, что сборная России вела в счете на протяжении трех четвертей. Максимальное преимущество команды достигало 11 очков, однако в заключительной четверти поляки вырвались вперед и оформили победу.

Сборная России занимает третье место в группе I и сохраняет лишь теоретические шансы на выход в ¼ финала. 8 сентября Россия сыграет с Венесуэлой.