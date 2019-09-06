Аргентина обыграла Венесуэлу, лишив сборную России шансов на четвертьфинал ЧМ - Советский спорт
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06 сентября 2019 16:43Баскетбол

Аргентина обыграла Венесуэлу, лишив сборную России шансов на четвертьфинал ЧМ

Баскетболисты сборной Аргентины переиграли команду Венесуэлы в матче группового этапа чемпионата мира.

Встреча прошла в Фошане (Китай) на площадке «Фошань Интернэшнл Спортс Арены» и завершилась победой аргентинцев со счетом 87:67 (27:12, 21:13, 25:22, 24:20).

После этой победы сборная Аргентины гарантировала себе участие в четвертьфинале чемпионата мира, где встретится с одной из команд, занявшей одно из двух первых мест в группе J. В воскресенье, 8 августа, аргентинцы сыграют с командой Польши в матче за первое место в группе I.

Отметим, что сборная России вместе с командой Венесуэлы потеряли все шансы на выход в плей-офф турнира и в воскресенье сыграют между собой в матче за третье место в группе. В случае победы над венесуэльцами российская команда будет бороться за 9-12-е места на турнире. В случае поражения – за 13-16-е.

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