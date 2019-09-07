Сергей Карасев: По крайней мере, выполнили задачу-минимум, пробились в квалификацию к ОИ-2020 Сборная России не вышла в плей-офф чемпионата мира по баскетболу.

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Форвард сборной России Сергей Карасев высказался о выступлении команды на чемпионате мира в Китае.

«Хотелось дальше пройти на турнире, и шансы были, – приводит «Р-Спорт» слова 25-летнего игрока. – По крайней мере, мы выполнили задачу-минимум, пробились в квалификацию к Олимпиаде. В последней игре надо показать характер, чтобы закончить турнир с высоко поднятой головой».

Напомним, в пятницу сборная России проиграла в Фошане Польше (74:79) и после поражения Венесуэлы от Аргентины (67:87) лишилась шансов на выход в ¼ финала чемпионата мира. Теперь 8 сентября российская команда сыграет с Венесуэлой.