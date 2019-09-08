Сборная России обыграла Венесуэлу в заключительном матче группового турнира Баскетболисты сборной России переиграли команду Венесуэлы в матче группового этапа чемпионата мира.

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Встреча прошла в Фошане (Китай) на площадке «Фошань Интернэшнл Спортс Арены» и завершилась победой российской команды со счетом 69:60 (13:10, 14:17, 21:15, 21:18).

Самым результативным в составе сборной России стал Андрей Воронцевич, набравший 17 очков. У Венесуэлы 19 очков набрал Майкл Каррера.

По итогам чемпионата мира российская команда завоевала путевку в отборочный турнир на Олимпийские игры-2020.