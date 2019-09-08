Сергей Базаревич – о матче с Венесуэлой: Мы нашли тех, кто смог побиться в этом матче Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подвел итоги матча с командой Венесуэлы в рамках группового этапа чемпионата мира.

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- Не все ребята сумели перебороть себя. Однако мы нашли людей, которые смогли побиться в этом матче. Эта победа добавит нам плюсов в квалификации на Олимпиаду. Сейчас есть разочарование, что мы не прошли дальше, - рассказал Базаревич в эфире «Матч ТВ».

В воскресенье сборная России в заключительном матче второго группового раунда обыграла команду Венесуэлы (69:60) и заняла третье место в группе I.