Кириленко сообщил, что Базаревич останется на тренерском посту сборной России - Советский спорт
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08 сентября 2019 15:38БаскетболГичунцев Артур

Кириленко сообщил, что Базаревич останется на тренерском посту сборной России

Специалист руководит командой с 2016 года.

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о желании продолжить сотрудничество с главным тренером национальной команды Сергеем Базаревичем.

«Базаревич продолжит работать – он выжимает максимум из тех игроков, кто у него есть в распоряжении. И рисунок игры в принципе прослеживается», – цитирует Кириленко ТАСС.

Напомним, в рамках чемпионата мира, который проходит в эти дни, сборная России не смогла выйти в плей-офф, однако, завоевала право на квалификацию Олимпиады-2020 в Токио.

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