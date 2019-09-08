Кириленко сообщил, что Базаревич останется на тренерском посту сборной России Специалист руководит командой с 2016 года.

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Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о желании продолжить сотрудничество с главным тренером национальной команды Сергеем Базаревичем.

«Базаревич продолжит работать – он выжимает максимум из тех игроков, кто у него есть в распоряжении. И рисунок игры в принципе прослеживается», – цитирует Кириленко ТАСС.

Напомним, в рамках чемпионата мира, который проходит в эти дни, сборная России не смогла выйти в плей-офф, однако, завоевала право на квалификацию Олимпиады-2020 в Токио.