Андрей Кириленко: Четвертьфинал был бы нашим пределом на чемпионате мира Россия заняла десятое место в Китае.

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Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о выступлении сборной России на чемпионате мира в Китае.

«Итоговый результат абсолютно соответствует нашему уровню на этом чемпионате мира, – приводят «Известия» слова Кириленко. – Если бы сыграли чуть хуже, то могли бы остаться без олимпийской квалификации, чуть лучше – пробились бы в четвертьфинал. Это был бы наш предел. В текущем составе Сербия или Испания нам вряд ли по зубам».

Напомним, на предварительном этапе сборная России победила Нигерию (82:77) и Южную Корею (87:73) и проиграла Аргентине (61:69), выйдя со второго места во второй раунд, где поражение от Польши (74:79) лишило команду шансов на выход в четвертьфинал. В заключительном матче Россия победила Венесуэлу (69:60) и заняла итоговое десятое место на турнире.