Андрей Воронцевич: Хочется, чтобы в квалификации на Олимпиаду нам попалась Польша Россия проиграла Польше на чемпионате мира и не вышла в ¼ финала.

Форвард сборной России Андрей Воронцевич высказался о предстоящем олимпийском квалификационном турнире, на которой команда попала по итогам чемпионата мира в Китае.

«Хочется, чтобы в квалификации нам попалась Польша, и мы взяли у нее реванш за обидное поражение в Китае, – приводят «Известия» слова 32-летнего Воронцевича. – Самое главное, чтобы у нас собрался оптимальный состав следующим летом. Тогда будем биться за попадание на Олимпийские игры».

Напомним, сборная России лишилась шанса на выход в четвертьфинал чемпионата мира после поражения от Польши (74:79) во втором раунде.

Олимпийский квалификационный турнир пройдет с 6 по 12 июля 2020 года. Игры в Токио начнутся 24 июля.