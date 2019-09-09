Андрей Воронцевич: Хочется, чтобы в квалификации на Олимпиаду нам попалась Польша

Форвард сборной России Андрей Воронцевич высказался о предстоящем олимпийском квалификационном турнире, на которой команда попала по итогам чемпионата мира в Китае.
«Хочется, чтобы в квалификации нам попалась Польша, и мы взяли у нее реванш за обидное поражение в Китае, – приводят «Известия» слова 32-летнего Воронцевича. – Самое главное, чтобы у нас собрался оптимальный состав следующим летом. Тогда будем биться за попадание на Олимпийские игры».
Напомним, сборная России лишилась шанса на выход в четвертьфинал чемпионата мира после поражения от Польши (74:79) во втором раунде.
Олимпийский квалификационный турнир пройдет с 6 по 12 июля 2020 года. Игры в Токио начнутся 24 июля.
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