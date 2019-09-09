Евгений Кисурин: Сборную не в чем упрекнуть на чемпионате мира в Китае Сборная России заняла на турнире десятое место.

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Вице-чемпион мира по баскетболу Евгений Кисурин высказался о выступлении сборной России на чемпионате мира в Китае, где российская команда заняла десятое место.

«Сборную не за что упрекнуть на этом чемпионате мира, – приводят «Известия» слова Кисурина. – Ребята сделали все, что могли, и выполнили задачу-минимум.

Теперь есть почти восемь месяцев, в течение которых можно хорошо подготовиться к квалификации. Но задача выиграть свою шестерку будет сложной. Пожалуй, было проще получить прямую путевку на Игры-2020 в Китае».

Напомним, сборная России отобралась в олимпийский квалификационный турнир, который пройдет с 6 по 12 июля 2020 года.

На чемпионате мира в Китае Россия провела пять матчей, в которых одержала победы над Нигерией (82:77), Южной Кореей (87:73) и Венесуэлой (69:60) и проиграла Аргентине (61:69) и Польше (74:79).