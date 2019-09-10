Сборная Сербии проиграла команде Аргентины в четвертьфинале ЧМ

Баскетболисты сборной Сербии уступили коллективу из Аргентины в матче ¼ финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 97:87 (25:23, 29:26, 14:18, 29:20).
В состав победителей отличились Луис Скола (20 очков) и Факундо Кампаццо (18 очков и 12 передач).
Таким образом, команда из Южной Америки вышла в полуфинал. На этой стадии турнира ей предстоит матч с победителем пары США – Франция, а Сербия проведет матчи за 5-8-е места.
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