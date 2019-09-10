Сборная Сербии проиграла команде Аргентины в четвертьфинале ЧМ Турнир проходит в Китае и завершится 15 сентября.

Баскетболисты сборной Сербии уступили коллективу из Аргентины в матче ¼ финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 97:87 (25:23, 29:26, 14:18, 29:20).

В состав победителей отличились Луис Скола (20 очков) и Факундо Кампаццо (18 очков и 12 передач).

Таким образом, команда из Южной Америки вышла в полуфинал. На этой стадии турнира ей предстоит матч с победителем пары США – Франция, а Сербия проведет матчи за 5-8-е места.