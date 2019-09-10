Испанские баскетболисты вышли в полуфинал ЧМ, обыграв команду Польши - Советский спорт
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10 сентября 2019 18:35БаскетболГичунцев Артур

Испанские баскетболисты вышли в полуфинал ЧМ, обыграв команду Польши

Турнир завершится 15 сентября.

Сборная Испании по баскетболу нанесла поражение коллективу из Польши в матче ¼ финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 90:78.

Лучшим в составе «красной фурии» оказался Рики Рубио, набравший 19 очков. У поляков отличился Эй Джей Слотер (19 очков).

Таким образом, испанцы вышли в полуфинал. За выход в следующую стадию турнира команда сыграет с победителем матча Австралия – Чехия.

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