Сборная Австралии сыграет с испанцами за выход в финал чемпионата мира

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Баскетболисты сборной Австралии нанесли поражение команде Чехии в матче ¼ финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 82:70 (17:17, 16:13, 30:18, 19:22).

Таким образом, команда обеспечила себе участие в полуфинале турнира, где ей предстоит матч со сборной Испании.

В другом поединке встретятся сборные Франции и Аргентины.