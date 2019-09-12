Сборная США проиграла сербам, потерпев второе подряд поражение на чемпионате мира Баскетболисты сборной США потерпели поражение от команды Сербии в первом матче турнира за 5-8-е места на ЧМ-2019 со счетом 94:89 (32:7, 12:33, 27:28, 23:21).

Загрузка... В составе сербской сборной самым результативным стал Богдан Богданович, набравший 28 очков. У американской команды 22 очка набрал Харрисон Барнс. Добавим, что в матче за пятое место на чемпионате мира сербские баскетболисты сыграют с победителем встречи Польша - Чехия.