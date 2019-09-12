Камилла Оджо Огун - в пресс-центре «Советского спорта»! - Советский спорт
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12 сентября 2019 16:44Баскетбол

Камилла Оджо Огун - в пресс-центре «Советского спорта»!

183 сантиметра красоты! Баскетболистка Камилла Оджо Огун - в пресс-центре «Советского спорта» в эти минуты отвечает на острые вопросы наших журналистов.
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К своим 20 годам она уже шестикратный победитель первенства России, победитель молодежного чемпионата Европы (2014), бронзовый призер Евро (2016), серебряный призер ЧМ (2015). Выступает за клуб «Спарта&К».

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