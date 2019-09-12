Камилла Оджо Огун - в пресс-центре «Советского спорта»!

К своим 20 годам она уже шестикратный победитель первенства России, победитель молодежного чемпионата Европы (2014), бронзовый призер Евро (2016), серебряный призер ЧМ (2015). Выступает за клуб «Спарта&К».
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.27.03.2019 09:00БиатлонВолохов Юрий
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтингеДаниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30ТеннисМысин Николай
Такого еще не было: Загитова, Медведева и Туктамышева – на одном каткеВ «Лужниках» стартовали контрольные прокаты лучших российских фигуристов перед началом сезона-2018/19.07.09.2019 20:00Фигурное катаниеТигай Лев
Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от ТутберидзеСегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022.22.08.2019 09:00Фигурное катаниеТигай Лев
Ари обворовали на 23 миллиона рублей и это не Дзюба. Кто еще пострадал от воровНападающий «Краснодара» и сборной России Ари чуть не попал на 23 млн рублей. У футболиста украли часы ровно на такую сумму. 12.09.2019 15:43ФутболАнисимов Вадим
Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселемВ преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы.23.08.2019 18:52Фигурное катаниеТатьянин Михаил
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Хабиб, Черчесов и Медведев. Сравнивает КушанашвилиПламенный трибун, он же – полемичный обозреватель – об актуальном в сегодняшнем спорте.06.09.2019 18:45ММАКушанашвили Отар
Рекорд Роналду и конфуз Гризманна. Чем запомнились матчи сборныхЛидер сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает движение к титулу лучшего в истории бомбардира национальных сборных. Во вторник в Вильнюсе он пополнил копилку еще четырьмя голами.11.09.2019 14:45ФутболБезъязычный Алексей