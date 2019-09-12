ЦСКА обыграл «Тофаш» в контрольном матче Первая победа в межсезонье.

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ЦСКА на товарищеском турнире в Турции обыграл «Тофаш» – 87:85 ОТ (21:12, 20:24, 19:25, 19:18, 8:6).

В следующем матче многократные чемпионы России встретятся с «Бандырмой».

Свой первый официальный матч армейцы проведут 28 сентября против «Енисея».