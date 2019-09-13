Сборная Аргентины обыграла французов и вышла в финал ЧМ Последним предстоит матч за 3-е место с командой Австралии.

Сборная Аргентины оказалась сильнее команды Франции в полуфинале мужского чемпионата мира, который проходит в Китае. Встреча завершилась со счетом 80:66.

Весомый вклад в победу своей команды внес Луис Скола, у которого 28 очков и 13 подборов.

Таким образом, аргентинцы вышли в финал, где их ожидает поединок с командой Испании.

Добавим, что турнир в Китае завершится 15 сентября.