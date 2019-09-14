Месси поздравил сборную Аргентины с выходом в финал чемпионата мира 15 сентября коллектив из Южной Америки сразится за трофей с командой Испании.

Загрузка... Капитан футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси оставил запись в соцсети после победы сборной Аргентины над командой Франции в полуфинале чемпионата мира по баскетболу среди мужчин (80:66). «Финал, потрясающе. Парни, поздравляю еще раз. Аргентина, вперед», – написал футболист. Посмотреть эту публикацию в Instagram ¡¡A LA FINAL!! ¡¡¡IMPRESIONANTE!!! 💪🏻🏀 ¡¡¡Felicitaciones una vez más, muchachos!!! ¡Vamos Argentina! Публикация от Leo Messi (@leomessi) 13 Сен 2019 в 7:26 PDT