Корстин вновь вошла в комиссию игроков ФИБА Председателем комиссии стал Новицки.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин включена в новый состав комиссии игроков Международной федерации баскетбола (ФИБА), сообщает официальный сайт организации.

Комиссия игроков была избран на четыре года. Ее председателем стал чемпион НБА немец Дирк Новицки, который весной завершил карьеру после 21 сезона в «Далласе».

Отметим, что Корстин работает в комиссии с момента ее создания в 2014 году. Ее предыдущим руководителем был серб Владе Дивац.

Напомним, в воскресенье в Китае завершается чемпионат мира по баскетболу. В финале турнира сыграют сборные Аргентины и Испании.