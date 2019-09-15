Франция выиграла бронзовые медали чемпионата мира по баскетболу Мужская сборная Франции выиграла бронзовые медали чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Пекине (Китай).

Загрузка... В матче за третье место французы обыграли команду Австралии со счетом 67:59. Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 19 баллов. У Австралии 17 очков в активе Джо Инглза.