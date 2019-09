Баскетболисты сборной Испании стали победителями чемпионата мира

Встреча прошла на «Кадиллак Арене» в Пекине (Китай) и завершилась победой испанцев со счетом 95:75 (23:14, 20:17, 23:16, 29:28).

Самым результативным в составе испанской сборной стал Рики Рубио, набравший 20 очков. У команды Аргентины 24 очка на свой счет записал Габриэль Дек.

Таким образом, сборная Испании стала двукратным чемпионом мира, первый раз испанцы праздновали победу на турнире в 2006 году.

🇪🇸 THE FIBA BASKETBALL WORLD CUP CHAMPIONS! 🏆



After 13 years, @BaloncestoESP 🇪🇸 are back on top of the world! 🎉



¡CAMPEONES UNA VEZ MÁS! 👏#EspañaGotGame #FIBAWC #ARGESP pic.twitter.com/JRpL1jm2gQ