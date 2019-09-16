Серхио Агуэро: Горжусь сборной Аргентины, поздравляю с прекрасным турниром Напомним, национальная команда уступила сборной Испании. Встреча завершилась со счетом 75:95.

Загрузка...

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оставил запись в соцсети после поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.

«Горжусь сборной Аргентины по баскетболу! Поздравляю с прекрасным турниром и серебряными медалями. Вперед, Аргентина!», – написал форвард.

Отметим, что в четвертьфинале команда обыграла сборную Сербии, а в полуфинале одолела французскую сборную.