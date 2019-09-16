Новичок «Зенита»: Сборная Франции много работала, чтобы достичь успеха

Защитник «Зенита» Эндрю Альбиси высказался о завоевании бронзовой медали чемпионата мира в Китае в составе сборной Франции.
В воскресенье в матче за третье место Франция нанесла поражение Австралии (67:59). Новичок «Зенита» принес команде девять очков.
«Вместе с этими парнями мы провели весь последний месяц, много работали для того, чтобы достичь успеха, – приводит слова 29-летнего разыгрывающего официальный сайт клуба. – Поэтому сейчас мы все очень рады!
Думаю ли я сейчас о клубном сезоне? В данный момент, сразу после игры, вряд ли, но вообще «Зенит» есть в моих мыслях. И для клуба, и для меня это будет первый сезон в Евролиге, так что я жду его с нетерпением».
Напомним, три предыдущих сезона Альбиси провел в составе «Андорры».
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