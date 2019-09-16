Александр Церковный: Альбиси даже наполовину не раскрыл свой потенциал в сборной Франции Разыгрывающий «Зенита» стал бронзовым призером чемпионата мира.

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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался о роли разыгрывающего команды Эндрю Альбиси в завоевании сборной Франции бронзовых медалей чемпионата мира в Китае.

«Безусловно, мы рады, что у нас в команде теперь бронзовый призер чемпионата мира, – приводят «Известия» слова Церковного. – В силу ряда причин в сборной Эндрю, наверное, даже наполовину не раскрыл свой потенциал. Уверен, что в сезоне мы увидим совсем другого Альбиси».

В воскресенье в матче за третье место Франция нанесла поражение Австралии (67:59). Новичок «Зенита» принес команде девять очков.

Напомним, три предыдущих сезона 29-летний разыгрывающий провел в составе «Андорры».