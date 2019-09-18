Густаво Айон: «Зениту» реально попасть в плей-офф Евролиги Мексиканец перешел в «Зенит» после пяти сезонов в «Реале».

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Новичок «Зенита» центровой Густаво Айон высказался о том, насколько реально для команды выйти в плей-офф в свой первый сезон в Евролиге.

«Конечно, реально, – приводят «Известия» слова 34-летнего мексиканца. – Мы способны достичь высоких результатов, в том числе и в Евролиге. У нас очень хороший подбор опытных игроков, хорошо укомплектованный тренерский штаб.

В конце концов все решают труд и упорство. Мы займем то место, на которое наработаем кровью и потом. Понимаю, что нам предстоит сложный сезон, но я верю в этот коллектив».

Напомним, предыдущие пять лет Айон провел в «Реале». В прошлом сезоне он сыграл в Евролиге 31 матч (из них шесть – в стартовой пятерке), его средние показатели составили: 8,3 очка, 6,0 подбора и 2,9 передачи. Вместе с «Реалом» Айон дважды побеждал в Евролиге (2015, 2018).

С 2011 по 2014 годы центровой выступал в НБА за «Нью-Орлеан», «Орландо», «Милуоки» и «Атланту». Больше всего матчей (54) он провел в сезоне-2011/2012 за «Нью-Орлеан» и в среднем за игру набирал 5,9 очка и делал 4,9 подбора и 1,4 передачи.