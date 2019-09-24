Сергей Иванов: Серия до двух побед может ввести элемент неожиданности

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов высказался об изменении формата плей-офф.
«В теории, серия до двух побед может ввести элемент неожиданности, на практике – посмотрим, – приводит слова Иванова официальный сайт лиги. – К слову, причина решения изменить формат плей-офф известна – нас заставила ФИБА. Этим летом пройдет Олимпиада в Токио, необходимо закончить чемпионат до этого события».
Напомним, в новом сезоне серии плей-офф в Единой лиге ВТБ будут проводиться до двух побед.
Новый регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ стартует 25 сентября матчем «Химки» – «Зелена Гура» на арене «Динамо» в Москве.
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