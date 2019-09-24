Сергей Иванов: «Енисей» – единственная команда, которая ни копейки не платит агентам и посредникам У «Локомотива-Кубани» эта статья расходов составила 100,8 миллиона рублей.

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Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов перед стартом нового сезона похвалил «Енисей».

«Хочу похвалить «Енисей», – приводят «Известия» слова Иванова. – Это единственная команда, которая ни копейки не платит агентам и посредникам. Они действуют по принципам НБА. Там клубы не платят агентские.

А наши клубы платят достаточно большие деньги посредникам. Причем иногда это жулики, которые не имеют никакого отношения к баскетболу».

Отметим, что Единая лига ВТБ привела статистику по трансферам и агентским вознаграждениям в прошлом сезоне. Лидирует по этому показателю «Локомотив-Кубань» (100,8 миллиона рублей), в тройку также попали УНИКС (63,1 млн) и «Зенит» (54,1 млн).

Добавим, что в прошлом сезоне «Енисей» занял девятое место и не попал в плей-офф.

Новый регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ стартует 25 сентября матчем «Химки» – «Зелена Гура» на арене «Динамо» в Москве.