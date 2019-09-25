Швед, Мозгов, Валиев не сыграют в матче открытия сезона Единой лиги ВТБ Соперником «Химок» станет «Зелена Гура».

«Химки» сообщили о том, что пять игроков команды пропустят стартовый матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой».

На паркет арены «Динамо» не выйдут защитники Алексей Швед, Крис Крамер, форварды Энтони Гилл, Евгений Валиев, а также центровой Тимофей Мозгов.

Отметим, что Швед продолжает восстанавливаться после травмы бедра, из-за которой пропустил чемпионат мира в Китае.

Матч «Химки» – «Зелена Гура» станет первым в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Игра пройдет 25 сентября на стадионе «Динамо». Начало – 20:30 (мск).

Добавим, что 3 октября «Химки» стартуют в Евролиге домашним матчем с «Маккаби».