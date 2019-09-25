Римас Куртинайтис: У «Химок» интересная и быстрая команда с хорошими забивающими «Химки» открывают сезон Единой лиги ВТБ матчем с «Зеленой Гурой».

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Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис рассказал о том, какую игру ждет от команды в нынешнем сезоне.

«Игроки у нас хорошие, главное работать, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – Думаю, у нас интересная и быстрая команда с хорошими забивающими. Если все будут здоровы, все должно сложиться неплохо.

Мы подписали нескольких высоких игроков и планируем использовать разные виды защиты, для чего нужен рост не только у «больших», но и у разыгрывающих».

Напомним, в прошлом сезоне «Химки» дошли до финала Единой лиги ВТБ, где в трех матчах проиграли ЦСКА.

В среду матчем «Химки» – «Зелена Гура» стартует новый регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ.