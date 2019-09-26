Сергей Карасев: Хотелось бы победить «Зелену Гуру» с большим разрывом - Советский спорт
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26 сентября 2019 10:58БаскетболЛипкин Антон

Сергей Карасев: Хотелось бы победить «Зелену Гуру» с большим разрывом

«Химки» обыграли «Зелену Гуру» с разницей в четыре очка.

Форвард «Химок» Сергей Карасев подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой» (79:75) на стадионе «Динамо».

«Хотелось победить с большим разрывом для собственной уверенности, – приводит News.ru слова 25-летнего игрока. – Но самое главное – выиграли.

Нет взаимопонимания, мы провели очень мало вместе времени и тренировок. Поэтому такое неуверенное начало и не самая лучшая концовка. Но и такие команды, как «Зелана Гура», играют по тактике «бей-беги», забили два быстрых трехочковых в начале, что пришлось догонять».

Напомним, матч «Химки» – «Зелена Гура» стал первым в новом сезоне Единой лиги ВТБ.

Карасев вышел в стартовой пятерке «Химок», провел на площадке 12 минут 45 секунд и отметился тремя очками и двумя подборами.

В следующем матче 29 сентября «Химки» сыграют в гостях с «Калевом».

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