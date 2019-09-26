Кириленко возглавил комиссию ФИБА по баскетболу 3х3

Как сообщает пресс-служба РФБ, президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко возглавил комиссию по баскетболу 3х3.
Отмечается, что еще три представителя России вошли в состав комиссий: генеральный секретарь и исполнительный директор РФБ Наталья Галкина – в комиссию по проведению соревнований, национальный инструктор Евгений Островский – в техническую комиссию, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин – в комиссию игроков.
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