«Нижний Новгород» обыграл «Легию» в квалификации Лиги чемпионов «Нижний Новгород» в шаге от выхода в основную сетку турнира.

Загрузка... В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Легия» на своем паркете проиграла «Нижнему Новгороду» – 61:74. Защитник волжан Брэндон Браун набрал в этой встрече 24 очка. Ответный матч пройдет 29 сентября.