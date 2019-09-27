Римас Куртинайтис: Подписывали Мозгова с мыслями, что он будет готов к декабрю - Советский спорт
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27 сентября 2019 21:24БаскетболКоноплев Александр

Римас Куртинайтис: Подписывали Мозгова с мыслями, что он будет готов к декабрю

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис отметил, что его команде не удалось провести полноценную подготовку в сезону.

Тому виной участие игроков на Кубке мира и травмы Алексея Шведа и Тимофея Мозгова.

– Впервые все вместе мы собрались только на днях, перед стартовым матчем в сезоне в рамках Единой лиги. Некоторые играли за свои сборные на чемпионате мира, а несколько человек не смогли вовремя приехать из-за технических причин: надо паспорт поменять или визу получить. В целом на всем протяжении подготовки к сезону у нас было где-то семь человек. Нам придется наверстывать упущенное по ходу сезона. Но у нас индивидуально сильные игроки – все, что мы не смогли сделать с командой, они сделают сами.

– В последние сезоны химчан преследовали травмы, в оптимальном составе команда сыграла считаное число матчей. Насколько реально если не избежать потерь, то хотя бы минимизировать их?

– Именно для этого у нас есть штаб тренеров по физподготовке. Хотя травмы нельзя спрогнозировать. Иногда ты годами ничего не получаешь, а потом постоянно травмируешься. Когда я тренировал «Летувос Ритас» там сразу три игрока сломали пальцы. Вот и сейчас Алексей Швед залечивает свои старые травмы, Тимофей Мозгов лечится – мы его подписывали с мыслями, что он будет готов к декабрю, – приводит слова Куртинайтиса «Московский комсомолец».

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