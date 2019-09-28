Димитрис Итудис: Игру с «Енисеем» собираемся провести очень серьезно ЦСКА сыграет в Красноярске в своем первом официальном матче сезона.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о предстоящем матче с «Енисеем» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, который станет для команды первым официальным в новом сезоне.

«Мы начинаем сезон встречей с «Енисеем», сменившим главного тренера и игровую философию, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Первый матч всегда получается особенным и сложным, ведь команда находится в процессе становления. Собираемся провести встречу очень серьезно».

Отметим, что защитник Рон Бэйкер не попал в заявку команды на Единую лигу ВТБ, а центровой Костас Куфос продолжает восстановление после травмы ноги.

Матч «Енисей» – ЦСКА пройдет 28 сентября в МСК «Арена Север» в Красноярске. Начало – 14:00 (мск).