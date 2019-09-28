ЦСКА уступил «Енисею» и впервые проиграл красноярцам в Единой лиге ВТБ Встреча прошла в Красноярске.

Загрузка... На старте нового сезона регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты ЦСКА потерпели поражение от игроков «Енисея» со счетом 71:80 (14:23, 18:16, 19:16, 25:20). В составе победителей лучшим оказался защитник Дэвион Берри, набравший 23 очка. Таким образом, «Енисей» впервые в своей истории обыграл столичный клуб в матче Единой лиги ВТБ. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Енисей – ЦСКА – 80:71 (23:14, 16:18, 16:19, 25:20) Енисей: Дэвион Берри – 23 очка, Томислав Зубчич – 18 очков + 5 подборов. ЦСКА: Янис Стрелниекс, Дэрран Хиллиард – 12 очков; Майк Джеймс – 11 очков, 5 подборов, 5 передач; Джоэл Боломбой – 10 очков, 7 подборов; Никита Курбанов – 10 очков, 5 подборов.