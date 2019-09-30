Иван Ухов: Последствия травмы пока напоминают о себе Защитник ЦСКА восстановился после травмы ноги.

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Защитник ЦСКА Иван Ухов рассказал о восстановлении после травмы ноги, из-за которой он пропустил чемпионат мира в Китае.

«Работаю усиленно, но есть еще некоторые нюансы, которые не позволяют полноценно играть, – приводит News.ru слова 24-летнего Ухова. – Повреждение у меня было серьезное, последствия травмы пока напоминают о себе. Думаю, что со временем будет полегче».

Напомним, в июне Ухов получил травму левой ноги после неудачного приземления в первом финальном матче Единой лиги ВТБ с «Химками».

В стартовой игре нового сезона с «Енисеем» (71:80) Ухов вышел в стартовой пятерке ЦСКА, провел на площадке 7 минут 10 секунд и отметился двумя фолами.

В понедельник в первом домашнем матче сезона ЦСКА сыграет с «Пармой».