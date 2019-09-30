Димитрис Итудис: Игроки «Пармы» идут на подбор, как сумасшедшие ЦСКА сыграет дома с «Пармой» в Единой лиге ВТБ.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой».

«Мы заслужили поражение от «Енисея», соперник играл лучше нас, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Но, надеюсь, после долгой утренней видеосессии и тренировки днем мы разобрались в произошедшем.

У «Пармы» собрана новая команда, ее можно назвать умной и габаритной. Они идут на подбор, как сумасшедшие, потому это станет одним из ключевых факторов – нужно защищать свой щит и выиграть битву за отскок. Нам предстоит еще один сложный матч. И нам нужно больше игр, чтобы больше быть похожими на команду».

Напомним, в субботу в своем первом официальном матче сезона ЦСКА проиграл «Енисею» (71:80) в Красноярске. В свою очередь для «Пармы» предстоящая игра станет первой в новом регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Матч ЦСКА – «Парма» пройдет 30 сентября в УСК ЦСКА. Начало – 19:30 (мск).

Добавим, что у хозяев не сыграют американцы – центровой Коста Куфос, продолжающий восстановление после травмы ноги, и защитник Рон Бэйкер, не заявленный в Единую лигу ВТБ.