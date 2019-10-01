Димитрис Итудис: Григорьев и Юшкявичюс были «горячи» в созидании
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал домашнюю победу над «Пармой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (89:74).
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– Поздравляю команду с первой победой. «Парма» – талантливая и конкурентоспособная команда, и я должен поздравить наших соперников: они играли не в полном составе, но приехали сюда бороться. Григорьев и Юшкявичюс были «горячи» в созидании, они набрали почти 40 очков на двоих. Мы выиграли борьбу на щитах, доминировали в этом компоненте – 42-25, причем сделали 17 подборов в нападении. В первой половине плохо бросали, но, когда мячи стали залетать в кольцо, мы ушли вперед на 11 очков и больше. У нас новая команда. При этом игроки были собраны до конца. Нам надо использовать этот матч как часть подготовки прямо по ходу сезона, – приводит слова Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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