Главный тренер «Пармы»: Поддерживали свой темп на протяжении 33 минут
Главный тренер «Пармы» Казис Максвитис прокомментировал гостевое поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (74:89).
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– Мы хорошо держались, контролировали игру, поддерживали свой темп на протяжении 33 минут. В первой половине могли даже создать разницу побольше, если бы ЦСКА не сделал 16 подборов на нашем щите. Это убивало нас, и хозяева выиграли первую половину за счет этого. В конце, наверное, не хватило сил. Мы играли без двух травмированных разыгрывающих, это отнимало еще больше сил и в первой половине, и в конце, – приводит слова Максвитиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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