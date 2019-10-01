«Ритас» обыграл «Локомотив-Кубань» в Еврокубке В матче первого раунда Еврокубка «Ритас» в Вильнюсе обыграл «Локомотив-Кубань» – 92:86 (16:23, 40:21, 16:19, 20:23).

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24 очка в составе краснодарцев набрал Джонни О’Брайант. У «Ритаса» самым результативным был Эймантас Бендзюс (27).

Для российской команды этот матч стал первым официальным в сезоне. «Ритас» же выиграл все три стартовых матча в чемпионате Литвы.