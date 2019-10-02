Римас Куртинайтис: В матче с «Маккаби» мы должны показать домашнюю уверенность Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от первого домашнего матча Евролиги сезона-2019/20. Соперником химчан станет израильский «Маккаби».

– У нас по-прежнему есть проблемы с игроками: Карасев и Бертанс не долечили травмы и пока выходить на площадку не могут, и это потери. С другой стороны, играть все равно надо. Рад, что с нами тренируются Швед и Гилл.

Безусловно, «Маккаби» – очень хорошая команда, пусть и в последние годы у них не было результата, поэтому им нужно реабилитироваться. У них хороший тренер, который собрал хорошую команду. В составе «Маккаби» можно выделить Уилбекина, Уолтерса, перешедшего из «Жальгириса», Касспи, вернувшегося из НБА, где провел десять лет, а также центрового Блэка. Одним словом, состав у них боевой, однако мы играем дома и должны дать двойную энергию, показать домашнюю уверенность.

Мы провели два матча в Единой лиге ВТБ, где было не только много хорошего, но и вещей, которые можно было сыграть получше. У нас немало проблем, изменилось много игроков, и сыграться не так уж легко, однако я думаю, что все будет в порядке, потому что ребята тренируются очень хорошо, а мастерства у нас достаточно. Надеюсь, что новый сезон мы начнем с победы, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба.

Встреча пройдет на «Арене Мытищи» 3 октября. Начало в 20:00 мск.